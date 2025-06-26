Шмигаль доручив перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони та обласним військовим адміністраціям забезпечити координацію з військовими та оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони.

Про це він написав у Telegram.

"Провели виїзну урядову нараду на Херсонщині за підсумками робочої поїздки. Дуже важливо захистити населення від постійних атак дронів. Заслухали голову Херсонської ОВА щодо виконання доручень Уряду. Робота ведеться активно. Особливу увагу приділяємо ключовим напрямам", - написав Шмигаль

Він зазначив, що поставив завдання перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони. Водночас прем'єр також наголосив на важливості безпеки шляхів евакуації.

Шмигаль повідомив, що в Херсонській області будується 11 підземних медичних закладів, зокрема - обласна дитяча лікарня та міська клінічна лікарня, а також будуються перші підземні школи — щонайменше одна на громаду.

"Вони мають запрацювати до 1 вересня. Частину шкільних автобусів уже закуплено, іншу — має бути придбано найближчим часом. Дав завдання МОН і Мінфіну розглянути й покрити потребу громад у транспорті", - зазначив прем'єр.

Шмигаль повідомив, що у 2025 році на всі проєкти відновлення Херсонщини уряд спрямує майже 6,3 млрд грн.