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​В Україні заочно засудили російського військового, який убив цивільного на Київщині

Окупант також вдирався до будинків місцевих, тримав їх під прицілом і вимагав «зізнань» у зв’язках із рухом спротиву.

​В Україні заочно засудили російського військового, який убив цивільного на Київщині
засуджений окупант Надбіт Дабаєв

Суд заочно засудив до довічного ув’язнення російського військовослужбовця Надбіта Дабаєва за вбивство цивільного під час окупації Київської області у 2022 році.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що у березні 2022 року Дабаєв, заступник командира бойової машини 8-ї мотострілецької роти 37-ї бригади збройних сил РФ, брав участь у захопленні селища Гавронщина Бучанського району.

Він зупинив на вулиці жителя, погрожував йому автоматом і намагався змусити зізнатися у нібито причетності до Сил оборони. Потім окупант затягнув чоловіка до будівлі й вистрелив у голову.

Також, за даними слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, Дабаєв вдирався до будинків жителів, тримав їх під прицілом і вимагав «зізнань» у зв’язках з рухом спротиву. Він також викрав два автомобілі.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
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