​В Україні заочно засудили російського військового, який убив цивільного на Київщині

Окупант також вдирався до будинків місцевих, тримав їх під прицілом і вимагав «зізнань» у зв’язках із рухом спротиву.

Суд заочно засудив до довічного ув’язнення російського військовослужбовця Надбіта Дабаєва за вбивство цивільного під час окупації Київської області у 2022 році.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що у березні 2022 року Дабаєв, заступник командира бойової машини 8-ї мотострілецької роти 37-ї бригади збройних сил РФ, брав участь у захопленні селища Гавронщина Бучанського району.

Він зупинив на вулиці жителя, погрожував йому автоматом і намагався змусити зізнатися у нібито причетності до Сил оборони. Потім окупант затягнув чоловіка до будівлі й вистрелив у голову.

Також, за даними слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, Дабаєв вдирався до будинків жителів, тримав їх під прицілом і вимагав «зізнань» у зв’язках з рухом спротиву. Він також викрав два автомобілі.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.