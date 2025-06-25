Обвинувачення проситиме призначити Чернишову 120 млн грн застави

Прокурор упевнений, що "скоріш за все заставу буде внесено".

Обвинувачення буде просити Вищий антикорупційний суд призначити віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Буйленко розповів журналістам, що обвинувачення буде просити 120 млн грн застави, розуміючи, що "скоріш за все заставу буде внесено".

Засідання суду мало відбутися сьогодні, однак Чернишов попросив перенести його через участь у засіданні уряду і урядовій нараді. ВАКС погодився і відклав обрання запобіжного заходу на 26 червня.

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернигову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК.

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.

Суть справи