Обвинувачення проситиме призначити Чернишову 120 млн грн застави

Обвинувачення буде просити Вищий антикорупційний суд призначити віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Буйленко розповів журналістам, що обвинувачення буде просити 120 млн грн застави, розуміючи, що "скоріш за все заставу буде внесено".
Засідання суду мало відбутися сьогодні, однак Чернишов попросив перенести його через участь у засіданні уряду і урядовій нараді. ВАКС погодився і відклав обрання запобіжного заходу на 26 червня.
23 червня НАБУ і САП повідомили Чернигову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК.
17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.
Суть справи
- Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон створив умови для передачі ділянки цьому ДП.
- "Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори", – прокоментували в НАБУ.
- За цими документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.
- "За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", – повідомили в НАБУ.
- За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.