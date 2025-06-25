​Чернишов попросив перенести обрання йому запобіжного заходу через засідання уряду. ВАКС погодився

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов просить перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді.
Про це він написав у фейсбуці.
"Враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету міністрів та Урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня", - написав він у фейсбуці.
Чернишов запевнив, що дотримується всіх процедур і сподівається, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання "будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи".
Сьогодні Вищий антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. 23 червня Чернишову оголосили підозру.
Як передає "Інтерфакс-Україна", суддя ВАКС Віталій Крикливий переніс засідання з обрання запобіжного заходу на 12:10 26 червня.
Суть справи
- Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон створив умови для передачі ділянки цьому ДП.
- "Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори", – прокоментували в НАБУ.
- За цими документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.
- "За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", – повідомили в НАБУ.
- За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.
Виїзд і повернення Чернишова
- Чернишов виїхав з України у відрядження в ніч на 11 червня – за декілька днів до того, підозри отримали два колишні посадовці із його оточення періоду його очолення Мінрегіону, а потім – Нафтогазу.
- Чернишов не повернувся з-за кордону навіть на форум, організований його міністерством. Натомість він проводив зустрічі в Чехії та Австрії. Австрійська сторона повідомила, що запит на проведення зустрічі отримала за добу до неї.
- Хоча журналісти не отримали достоменних підтверджень, що Чернишов міг знати про підготовку підозри своєму колишньому оточенню, фактом залишається його виїзд якраз напередодні цього.
- Прем'єр-міністр і президент, коментуючи відрядження Чернишова, казали, що він має повернутися до кінця тижня. Володимир Зеленський стверджував, що міністр має від нього два завдання.
- УП та ZN.UA в суботу з посиланням на джерела написали, що вмовляти Чернишова повернутися з-за кордону у встановлені терміни поїхав Тимур Міндіч – співвласник "95 кварталу". А до цього стало відомо про виїзд за кордон родини міністра.
- 22 червня віцепрем'єр повідомив, що він повернувся до України. Вранці він брав участь у засіданні уряду, а вдень повідомив, що пішов до НАБУ "розібратися в ситуації".