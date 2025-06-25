​Чернишов попросив перенести обрання йому запобіжного заходу через засідання уряду. ВАКС погодився

Міністр запевнив, що "дотримується всіх процедур" і сподівається, що клопотання буде задоволене.

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов просить перенести судове засідання через участь у засіданні уряду і урядовій нараді.

Про це він написав у фейсбуці.

"Враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету міністрів та Урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня", - написав він у фейсбуці.

Чернишов запевнив, що дотримується всіх процедур і сподівається, що клопотання буде задоволене, а дата та час судового засідання "будуть погоджені завчасно з усіма сторонами справи".

Сьогодні Вищий антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. 23 червня Чернишову оголосили підозру.

Як передає "Інтерфакс-Україна", суддя ВАКС Віталій Крикливий переніс засідання з обрання запобіжного заходу на 12:10 26 червня.

Суть справи

Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Василем Володіним , радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон створив умови для передачі ділянки цьому ДП.

– розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем , радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП. "Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори", – прокоментували в НАБУ.

За цими документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП. "За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", – повідомили в НАБУ.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

Виїзд і повернення Чернишова