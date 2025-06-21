Зеленський прокоментував відрядження Чернишова: "у нього два завдання"

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з відрядженням віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, який 10 червня виїхав за кордон якраз за декілька днів до оголошення підозр його колишньому оточенню. На зустрічі з журналістами 20 червня у відповідь на запитання LB він сказав, що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

Інформацію про Чернишова президент отримав від голови уряду. Віцепрем’єр за кордоном мав “два завдання”.

“У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все”, – сказав Зеленський.

Чому цікавить, де Чернишов?