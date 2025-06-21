Зеленський прокоментував відрядження Чернишова: "у нього два завдання"

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з відрядженням віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, який 10 червня виїхав за кордон якраз за декілька днів до оголошення підозр його колишньому оточенню. На зустрічі з журналістами 20 червня у відповідь на запитання LB він сказав, що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.
Інформацію про Чернишова президент отримав від голови уряду. Віцепрем’єр за кордоном мав “два завдання”.
“У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все”, – сказав Зеленський.
Чому цікавить, де Чернишов?
- Нещодавно НАБУ оприлюднило дані про викриття корупції в міністерстві регіонів, яке до роботи в "Нафтогазі" очолював Олексій Чернишов. Він виїхав за кордон за декілька днів до того, як його колишній радник Михайло Горбатюк і державний секретар міністерства Василь Володін отримали підозри по справі спроби передачі земель під забудову ЖК всупереч процедурі.
- На те, що віцепрем’єр не повернувся до України навіть на форум, який організувало його міністерство, звернув увагу журналіст Михайло Ткач.
- Як пише УП, доказів того, що Чернишов знав про підготовку підозр його колишньому оточенню, немає. Але того тижня затримали Максима Горбатюка, який був радником Чернишова, а потім перейшов за ним до "Нафтогазу", а також Василя Володіна – колишнього державного секретаря Мінрегіону періоду керівництва Чернишова. Він потім також перейшов у "Нафтогаз".
- Чернишов не має підозри, але його прізвище неодноразово фігурувало в інформації прокурора на засіданні суду по справі хабарництва в Мінерегіоні. Прокурор казав, що Чернишов брав участь в обговоренні передачі землі і що доручав комунікацію своїй довіреній особі нібито для конспірації.
- За словами Шмигаля, відрядження Чернишова підписано до кінця цього тижня.