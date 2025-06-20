Суд взяв під варту забудовника Копистиру з альтернативою заставою в 100 млн грн

Якщо він внесе заставу, то буде зобов'язаний не відлучатися із Києва та Київщини, носити електронний браслет та утриматися від спілкування із Олексієм Чернишовим.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту забудовника Сергія Копистиру із можливістю внесення застави розміром 100 млн гривень.

Про це пише Центр протидії корупції та пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя ВАКС Ігор Строгий частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення і взяв під варту забудовника Сергія Копистиру з альтернативною заставою у розмірі 100 млн грн", – йдеться у повідомленні ЦПК.

В разі внесення застави Копистра буде зобовʼязаний дотримуватись ряду обовʼязків:

прибувати за викликом до суду, прокурора та детектива;

не відлучатись з Києва та Київської області

повідомляти про зміну місця проживання/роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними та з низкою осіб, зокрема ексміністром Олексієм Чернишовим;

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Підозрюваного взялм під варту в залі суду. У разі внесення застави у визначеному слідчим суддею розмірі, вважатиметься, що до підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді застави.

У повідомленні ЦПК зазначається, що, за версією слідства, в листопаді 2021 року забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві.

Вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова, який доручив комунікацію із забудовниками своєму раднику – Максиму Горбатюку. Той організував передачу документів та координацію між сторонами, а також повідомив про схему міністра, держсекретаря міністерства Василя Володіна та директорку держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон.

ЦПК пише, що Чернишов підписав наказ, за яким майновий комплекс агрофірми перейшов на баланс ДП "Укркомунобслуговування". Згодом, у листопаді 2022 року, Володін, без законних підстав, дозволив укладання інвестиційної угоди між ДП "Укркомунобслуговування" та компанією "Сітігазсервіс" Копистири.

Угода передбачала передачу державі частину квартир, що пропорційно вартості ділянки. Однак землю оцінили майже вп’ятеро дешевше за ринкову вартість, що могло спричинити втрати держави понад 1 млрд грн. Але втрутилося НАБУ, яке наклало арешт на ділянку.

За успішну реалізацію оборудки Копистира "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.

Василя Володіна та Максима Горбатюка ВАКС взяв під варту, з альтернативами застави 20 і 25 млн грн. Аллі Сушон визначили заставу в розмірі 1 млн грн.