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Зеленський зустрінеться з керівниками ЄС і НАТО в Гаазі 24 червня

Також глава держави має відвідати саміт Альянсу.

Зеленський зустрінеться з керівниками ЄС і НАТО в Гаазі 24 червня
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 24 червня проведе зустріч у Гаазі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає «Інтерфакс-Україна».

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Пресслужба Європейської ради зробила 20 червня відповідний анонс: «24 червня. Гаага, Нідерланди. 14:30 – зустріч з Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським».

Зазначається, що Кошта також візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Також туди має прибути і Зеленський.
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