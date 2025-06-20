Зеленський зустрінеться з керівниками ЄС і НАТО в Гаазі 24 червня

Президент України Володимир Зеленський 24 червня проведе зустріч у Гаазі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає «Інтерфакс-Україна».

Пресслужба Європейської ради зробила 20 червня відповідний анонс: «24 червня. Гаага, Нідерланди. 14:30 – зустріч з Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом України Володимиром Зеленським».

Зазначається, що Кошта також візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Також туди має прибути і Зеленський.