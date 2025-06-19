Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
ГоловнаПолітика

У Верховному Суді почалося засідання за позовом Порошенка про скасування санкцій

Нардеп виступив проти закриття слухань по цій справі. 

У Верховному Суді почалося засідання за позовом Порошенка про скасування санкцій
Порошенко в Верховному Суді
Фото: скриншот

Нині в Верховному Суді розпочалося чергове засідання по справі стосовно скасування санкцій проти народного депутата Петра Порошенка. Нардеп позивається з вимогою скасувати указ президента, що надав чинності обмежувальним заходам Ради національної безпеки і оборони. Політик виступив проти закриття засідання від громадськості, на якому наполягає сторона-опонентка. 

У Facebook Петро Порошенко заявив, що суд відвів 15 днів на те, аби уряд і президент надали перелік підстав, у зв'язку з якими проти нього застосували обмежувальні заходи. Але "представники влади так і не змогли знайти та передати до суду доказову базу, бо в них немає нічого".

Він стверджує, що його фонд не використовував донати громадян.

"Чи ви ввели пана Зеленського в оману, чи він діяв свідомо, усуваючи політичного опонента", – сказав Порошенко, звертаючись до сторони-опонентки.

Політик вимагає скасувати указ президента про застосування санкцій.

Санкції проти Петра Порошенка

  • Указ про застосування санкцій з'явився на сайті президента 13 лютого, а повідомив він про відповідне рішення 12 лютого. Імен не назвав, але того ж вечора Порошенко виступив зі зверненням, в якому розповів про рішення вжити обмежувальних заходів проти нього. Він назвав це неконституційним і злочинним.
  • СБУ пояснила застосування санкцій проти Порошенка загрозою безпеці і нагадала про "вугільну справу", що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму. 
  • Сам президент Володимир Зеленський сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію.
  • Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies