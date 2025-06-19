У Верховному Суді почалося засідання за позовом Порошенка про скасування санкцій

Нині в Верховному Суді розпочалося чергове засідання по справі стосовно скасування санкцій проти народного депутата Петра Порошенка. Нардеп позивається з вимогою скасувати указ президента, що надав чинності обмежувальним заходам Ради національної безпеки і оборони. Політик виступив проти закриття засідання від громадськості, на якому наполягає сторона-опонентка.
У Facebook Петро Порошенко заявив, що суд відвів 15 днів на те, аби уряд і президент надали перелік підстав, у зв'язку з якими проти нього застосували обмежувальні заходи. Але "представники влади так і не змогли знайти та передати до суду доказову базу, бо в них немає нічого".
Він стверджує, що його фонд не використовував донати громадян.
"Чи ви ввели пана Зеленського в оману, чи він діяв свідомо, усуваючи політичного опонента", – сказав Порошенко, звертаючись до сторони-опонентки.
Політик вимагає скасувати указ президента про застосування санкцій.
Санкції проти Петра Порошенка
- Указ про застосування санкцій з'явився на сайті президента 13 лютого, а повідомив він про відповідне рішення 12 лютого. Імен не назвав, але того ж вечора Порошенко виступив зі зверненням, в якому розповів про рішення вжити обмежувальних заходів проти нього. Він назвав це неконституційним і злочинним.
- СБУ пояснила застосування санкцій проти Порошенка загрозою безпеці і нагадала про "вугільну справу", що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму.
- Сам президент Володимир Зеленський сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію.
- Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.