У Верховному Суді почалося засідання за позовом Порошенка про скасування санкцій

Нині в Верховному Суді розпочалося чергове засідання по справі стосовно скасування санкцій проти народного депутата Петра Порошенка. Нардеп позивається з вимогою скасувати указ президента, що надав чинності обмежувальним заходам Ради національної безпеки і оборони. Політик виступив проти закриття засідання від громадськості, на якому наполягає сторона-опонентка.

У Facebook Петро Порошенко заявив, що суд відвів 15 днів на те, аби уряд і президент надали перелік підстав, у зв'язку з якими проти нього застосували обмежувальні заходи. Але "представники влади так і не змогли знайти та передати до суду доказову базу, бо в них немає нічого".

Він стверджує, що його фонд не використовував донати громадян.

"Чи ви ввели пана Зеленського в оману, чи він діяв свідомо, усуваючи політичного опонента", – сказав Порошенко, звертаючись до сторони-опонентки.

Політик вимагає скасувати указ президента про застосування санкцій.

Санкції проти Петра Порошенка