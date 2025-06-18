Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» для України до кінця 2025 року, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином угода пролонгована вже вчетверте. Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Окрім того, вчора Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Йдеться про можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27-ми країн Євросоюзу.

Очікується, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору.

“Цим створюємо важливий прецедент – досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Україна продовжила транспортний безвіз з Норвегією (не входить до ЄС) до кінця 2025 року. Це було вже друге продовження домовленостей, досягнутих між країнами.