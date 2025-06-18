Нардеп Олесь Довгий складає депутатські повноваження

Народний депутат, мажоритарник Олесь Довгий відмовився від мандату.
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
«Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата», - ідеться в дописі.
Довгий додав, що не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
«Планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти», - зауважив Довгий.
Його колега Ярослав Железняк (фракція «Голос») повідомив, що тепер у Раді залишаться 398 народних обранців.
Хто такий Олесь Довгий
- Із 1997 року був референтом в Українській Асоціації молодих юристів, згодом - заступником секретаря, секретарем Київського осередку організації.
- У 2001-2003 роках працював у ДУІКТ на посадах наукового, старшого наукового співробітника науково-аналітичного центру, виконував обов'язки доцента кафедри економіки.
- У 2004-2005 роках був старшим науковим співробітником Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАНУ.
- З 2005 року - радник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності.
- На місцевих виборах 2006 року Довгий пройшов до Київської міської ради від “Блоку Леоніда Черновецького”, 28 квітня того ж року був обраний заступником голови — секретарем Київради.
- У 2008 році на дострокових виборах до столичної ради знову став депутатом від “Блоку Леоніда Черновецького” та секретарем Київради, подав у відставку з цієї посади у 2011 році, став членом комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
- Балотувався до ВР України 7 скликання як безпартійний самовисуванець за 214 округом (м.Київ).
- Народний депутат України 8-го скликання. Безпартійний самовисуванець від округу №102 (Кіровоградська область). Був членом депутатської групи “Воля народу”. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.
- У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 102 округом (Кіровоградська область). Позафракційний. Член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
- У квітні 2011 року заснував БФ «Можемо разом» для підтримки освітніх проектів для дітей, молоді та батьків. Діяльність Фонду здійснюється за трьома напрямами: спорт і здоровий спосіб життя, освітні програми та соціальні проекти, зокрема, проєкту «Діємо Разом» під час карантину і боротьби із COVID-19.