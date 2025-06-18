Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаПолітика

Нардеп Олесь Довгий складає депутатські повноваження

Тепер у Раді залишиться 398 народних обранців.

Нардеп Олесь Довгий складає депутатські повноваження
Олесь Довгий
Фото: Lb.ua

Народний депутат, мажоритарник Олесь Довгий відмовився від мандату.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

«Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата», - ідеться в дописі.

Довгий додав, що не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

«Планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти», - зауважив Довгий.

Його колега Ярослав Железняк (фракція «Голос») повідомив, що тепер у Раді залишаться 398 народних обранців.

Хто такий Олесь Довгий

  • Із 1997 року був референтом в Українській Асоціації молодих юристів, згодом - заступником секретаря, секретарем Київського осередку організації.
  • У 2001-2003 роках працював у ДУІКТ на посадах наукового, старшого наукового співробітника науково-аналітичного центру, виконував обов'язки доцента кафедри економіки.
  • У 2004-2005 роках був старшим науковим співробітником Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАНУ.
  • З 2005 року - радник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності.
  • На місцевих виборах 2006 року Довгий пройшов до Київської міської ради від “Блоку Леоніда Черновецького”, 28 квітня того ж року був обраний заступником голови — секретарем Київради.
  • У 2008 році на дострокових виборах до столичної ради знову став депутатом від “Блоку Леоніда Черновецького” та секретарем Київради, подав у відставку з цієї посади у 2011 році, став членом комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
  • Балотувався до ВР України 7 скликання як безпартійний самовисуванець за 214 округом (м.Київ).
  • Народний депутат України 8-го скликання. Безпартійний самовисуванець від округу №102 (Кіровоградська область). Був членом депутатської групи “Воля народу”. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.
  • У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 102 округом (Кіровоградська область). Позафракційний. Член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
  • У квітні 2011 року заснував БФ «Можемо разом» для підтримки освітніх проектів для дітей, молоді та батьків. Діяльність Фонду здійснюється за трьома напрямами: спорт і здоровий спосіб життя, освітні програми та соціальні проекти, зокрема, проєкту «Діємо Разом» під час карантину і боротьби із COVID-19.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies