Нардеп Олесь Довгий складає депутатські повноваження

Тепер у Раді залишиться 398 народних обранців.

Народний депутат, мажоритарник Олесь Довгий відмовився від мандату.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

«Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата», - ідеться в дописі.

Довгий додав, що не планує балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

«Планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти», - зауважив Довгий.

Його колега Ярослав Железняк (фракція «Голос») повідомив, що тепер у Раді залишаться 398 народних обранців.

Хто такий Олесь Довгий