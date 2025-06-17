​Рада ухвалила закон про воєнні злочини проти дітей

Кримінальний кодекс доповнили нормами, які визначають окремі злочини проти дітей у контексті війни.

російський військовослужбовець спостерігає як хлопчик грає з м’ячем на набережній Дніпра в окупованому Херсоні, 20 травня 2022 р

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12170, який доповнює Кримінальний кодекс України положеннями про воєнні злочини проти дітей.

Про це йдеться на сайті парламенту.

За документ проголосували 252 народних депутати.

Згідно із законом, Кримінальний кодекс доповнили нормами, які визначають окремі злочини проти дітей у контексті війни, зокрема:

депортацію і незаконне переміщення дітей;

невиправдану затримку їх репатріації;

вербування та використання дітей у збройному конфлікті або бойових діях.

За кожен із цих злочинів передбачили покарання — від 8 до 12 років позбавлення волі.

«Набуття законом чинності значно полегшить роботу правоохоронних органів щодо притягнення конкретних російських чиновників та всіх причетних осіб до відповідальності за кожен з окреслених злочинів проти українських дітей», — заявила авторка законопроєкту, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Вона додала, що нові положення також посилять аргументи України для застосування персональних санкцій на міжнародному рівні проти осіб, причетних до воєнних злочинів.