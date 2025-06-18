Множинне громадянство. За що проголосував парламент?

Додатково встановили підстави для втрати громадянства України, аби позбавити його тих, хто отримав російські паспорти чи воює за ворога.

Також розширять підстави набути громадянство України деяким категоріям іноземців й особам без громадянства. У першу чергу тим, хто проходить військову службу за контрактом у Силах оборони України.

Закон насамперед має надати право українцям, які виїхали за кордон, зберегти громадянство України, коли вони набувають інше.

Верховна Рада ухвалила внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. За своєю суттю це документ про множинне громадянство, запровадження якого глава держави просував не один рік.

Фото: varta1.com.ua

Ідея президента з 2021 року

Ще у 2021 році президент Володимир Зеленський під час звернення до депутатів, заявив, що вносить у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство. Аби українці в усьому світі, яких 65 мільйонів, “відчули себе не діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства”, — наголошував президент.

Але тоді парламент так і не розглянув законопроєкт. В парламенті точилися дискусії щодо відповідності ідеї про множинне громадянство Конституції. Бо множинне громадянство означає, що особа одночасно визнається громадянином або громадянкою двох чи більше країн, відповідно до їхнього законодавства. Однак Конституція України, згідно зі статтею 4, встановлює, що “в Україні існує єдине громадянство”.

Вже після повномасштабного вторгнення, у 2023 році до цієї ідеї повернулися. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив за впровадження інституту множинного громадянства, аби мільйони українців за кордоном могли зберегти український паспорт при набутті іншого громадянства. Так саме йшлося про те, що українське громадянство мають отримати новонароджені за межами України.

Дані МЗС свідчать, що нині за кордоном через війну перебуває близько 8,9 млн українців (15-20% від населення України до 24 лютого 2022 року).

Також, за даними МЗС, на консульському обліку перебуває лише близько 394 тис. українців. Це близько 4-5% від усіх, хто перебуває за кордоном.

Фото: EPA/UPG Мітинг на підтримку України у Вашингтоні, березень 2022 року.

У січні минулого року президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Соборності знову анонсував подання законопроєкту, а серпні 2024-го вніс відповідний проєкт до Верховної Ради.

Лише у грудні 2024 року нардепи ухвалили його у першому читанні. А впродовж півроку готували проєкт до другого читання, подавши понад 1300 правок, більшість з яких в підсумку відхилили.

Основні правки та критичні зауваження були від групи Дмитра Разумкова та голови фракції “Батьківщина”. Юлія Тимошенко назвала закон президента “руйнацією української нації”, оскільки сотні тисяч людей, які ніколи не жили в Україні, зможуть отримати українські паспорти. А Разумков наголошував, що тепер іноземці зможуть отримати український паспорт та обіймати посади у владі та керувати країною.

Що передбачає закон

18 червня 2025 року депутати всіх фракцій та груп, окрім “Батьківщини”, 243 голосами проголосували за закон в цілому.

Перелік країн, громадянство яких буде сумісним з українським, визначить Кабмін додатковою постановою. В законі передбачено, що такими країнами не можуть бути ті, які підтримують агресію окупанта, не визнали суверенітет та територіальну цілісність України.

Тому всі, хто має паспорти Росії, а також країн, які не визнають нашу територіальну цілісність, не можуть мати громадянство України.

Фото: EPA/UPG Мешканці окупованого Мелітополя отримують російські паспорти, 14 липня 2022 року.

Крім того закон передбачає:

— право набуття громадянства України за етнічним походженням за скороченою процедурою;

— право набуття громадянства за територіальним походженням, якщо хоча б один з батьків, дідів, бабусь чи їхні повнорідні родичі проживали чи народилися на території, яка після 24 серпня 1991 року стала Україною;

— право отримання громадянства України за скороченою процедурою у разі проходження військової служби в Україні;

Важливо, що другого читання нардепи врахували правки про обовʼязковий іспит на знання Конституції України, історії, української мови при набутті громадянства. Для набуття українського громадянства іноземцям потрібно буде також подати декларацію про визнання себе громадянином України та чекати на відповідний указ президента.

Крім того, закон визначає, що до громадянства України не будуть приймати осіб:

— засуджених в Україні за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів до погашення судимості;

— які вчинили на території іншої держави діяння, визнані Кримінальним Кодексом України тяжким злочином;

— які створюють загрозу національним інтересам, безпеці, охороні громадського порядку, суверенітету, територіальний цілісності.

Фото: EPA/UPG

Також в законі прописані підстави для втрати українського громадянства:

— набуття громадянства держави-агресора;

— набуття громадянства держави, яку не включать до списку держав Кабміном;

— створення загрози нацбезпеці, інтересам України;

— військова служба у державі-агресорі;

— злочини проти України, міжнародного правопорядку (засуджені в Україні);

— обман, підробка документів під час набуття громадянства.

Застереження правозахисників

В українських правозахисників є застереження щодо цього закону: це може призвести до втрати громадянства серед жителів тимчасово окупованих територій.

Так, коаліція громадських організацій, що займаються захистом прав постраждалих від війни, наголосила, що отримання російського паспорта на ТОТ не можна вважати добровільним, а отже — воно не має призводити до втрати українського громадянства.

Особливі зауваження у правозахисників викликали положення, які дозволяють втрату громадянства за розпливчастими, на їхню думку, підставами, як от “загроза національній безпеці”. Правозахисники вказують, що це створить широкий простір для свавільного трактування та може поставити під удар тих, хто забезпечував базові потреби населення — медиків, комунальників, рятувальників на ТОТ.

Серед правників також тривають дискусії щодо відповідності закону Конституції. “На це ми можемо отримати відповідь лише на конституційне подання. Однак наразі у КСУ немає кворуму для розгляду та ухвалення рішень”, — сказав LB.ua юрист, депутат Київради від “ЄС” Леонід Ємець.

Фото: Big Kyiv Леонід Ємець

У коментарі ЧЕСНО Володимир Шаповал, колишній заступник голови КСУ та ексголова ЦВК пояснив, що в Конституції чітко написано — в Україні діє єдине громадянство.

“Політично — так, можливо, це вигідно. Скажімо, емігранти другої чи третьої хвилі матимуть українське громадянство. Це буде своєрідна подяка з боку України за здебільшого пасивну участь у нашій боротьбі. І це красиво. Але ключовий момент — 4-та стаття Конституції, в якій визначено, що в Україні єдине громадянство. Вибачте, але єдине — це єдине. Все”, — зазначив правник.

Закон набере чинності з наступного дня після підписання президентом. Кабміну доручено у двомісячний термін підготувати підзаконні акти та перелік держав, громадяни яких зможуть набути громадянство України за спрощеною процедурою. Однак депутати не виключають, що звернуться до Конституційного суду після оприлюднення закону.