Сибіга: Росія планує розширення агресії на країни ЄС і НАТО

Росія зараз здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом. Попри санкції лише за квітень 2025 Росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 млрд доларів. При цьому один день агресії Кремля коштує 1 млрд.

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент LB.ua.

«Сьогодні санкції проти Росії — це не лише про підтримку України. Ці санкції потрібні насамперед самим державам ЄС і НАТО для того, щоб зупинити російську воєнну машину. Немає сумніву, що російські вбивці планують розширення агресії на інші країни Європи», — заявив міністр.

Андрій Сибіга нагадав, що агресор нарощує оборонну промисловість безпрецедентними темпами.

«І це за загрожує не лише Україні. Росія зараз здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни ЄС разом. Тому в інтересах наших євроатлантичних партнерів вже зараз максимально обмежити можливості Росії виробляти засоби терору та агресії», — додав він.

Андрій Сибіга додав, що Росія попри санкції і далі отримує прибутки.

«На жаль, Москва досі отримує значні доходи на свою імперіалістичну війну. Часто не лише завдяки торгівлі з третіми країнами, але і з учасниками санкційної коаліції. Зокрема, російська нафта, газ та пов'язані продукти, які забезпечують до 50% надходжень до федерального бюджету Росії, продовжують потрапляти на європейський ринок. Продовжують потрапляти через лазівки та непрямі канали. Тільки за квітень цього року Росія заробила від продажу енергоресурсів близько 13 млрд доларів. При цьому один день агресії Кремля коштує 1 млрд приблизно. Тобто Росія досі заробляє значно більше, ніж витрачає на геноцидальну агресію в Україні», — сказав міністр.