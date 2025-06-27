Необхідно знизити цінову стелю на російську нафту до 30 доларів, ‒ Сибіга

Санкційний тиск має бути посилений через фокус на ключові сектори російської економіки: енергетика, металургія, ядерна та хімічна промисловість, IT-сектор та фінансова сфера.

Цінову стелю на російську нафту потрібно знизити до 30 доларів. Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент LB.ua.

“Ми на цьому будемо наполягати. Це той крок, який дійсно може позбавити Росію можливості фінансувати свою військову машину”, ‒ зазначив міністр.

“Враховуючи критичний стан російської економіки, вважаємо, що санкційний тиск має бути посилений через фокус на ключові сектори російської економіки: енергетика, металургія, ядерна та хімічна промисловість, IT-сектор та фінансова сфера”, ‒ додав очільник МЗС.

На думку дипломата, далі потрібно запровадити:

подальше обмеження доступу до компонентів для виробництва ракет, дронів, РЕБ;

повна заборона імпорту російського скрапленого газу, нафтопродуктів та критичної сировини, урану, алюмінію, титану, нікелю тощо;

зниження цінової стелі на російську нафту до 30 доларів.

“Ми на цьому будемо наполягати. Це той крок, який дійсно може позбавити Росію можливості фінансувати свою військову машину”, ‒ підкреслив Сибіг.

Також, зі слів Сибіги, необхідно запровадити повну заборону на газопровід “Північний потік”.

“Треба розширення персональних санкцій щодо ВПК і пропаганди. Окремих санкцій за участь у насильницькій депортації українських дітей. Сьоме. Запровадити санкції за будь-які атаки, включаючи кібератаки на морську інфраструктуру, підводні кабелі та трубопроводи, енергетичні об'єкти, а також порти і цивільні судна. Восьме. Посилення відповідальності за порушення санкцій. Обмеження видачі віз російським дипломатам, а також невизнання біометричних паспортів, також зменшити обсяги видачі росіянам багаторазових Шенгенських віз”, — закликав міністр.

Окремо Андрій Сибіга наголосив на необхідності зміни стратегії щодо російських заморожених активів.

“Час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на закупівлю зброї для України, інвестиції в українську оборонку та відбудову України. Хочу наголосити на трьох принципових моментах у санкційній політиці. По-перше, настав час для всіх нас союзників відмовитись від тривалих підготовчих процесів, часткових рішень, винятків та перехідних періодів. Бо це дозволяє Росії адаптуватися до нових умов та уникати повного впливу санкцій. По-друге, критично важливо сьогодні забезпечити повне виконання чинних санкцій, а саме закрити всі шпарини та шляхи обходу. Маємо бути принциповими та послідовними. По-третє, маємо і надалі координувати наші зусилля зі США та забезпечити синхронний трансатлантичний тиск.

Це і Японія, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Великобританія, США, Європейський Союз. І дуже важливо, щоб ці санкційні пакети були вирівняні за своєю силою і направленістю, щоб була в нас повна синхронізація, трансатлантична синхронізація”, ‒ впевнений міністр.