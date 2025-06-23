Глава МЗС Естонії закликає ЄС знизити цінову стелю на російську нафту до $45 за барель

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна перед початкому засідання міністрів закордонних справ ЄС закликав знизити цінову межу на російську нафту до 45 доларів за барель, пише "Укрінформ".

"Сьогодні ми зосередимося на надзвичайно важливих темах. Йдеться про продовження санкцій, ухвалення 18-го пакета санкцій, який є дуже потужним. Це стосується стелі ціни на нафту – приблизно 45 дол. за барель. Дуже важливо, щоб Європейський Союз це зробив. Велика Британія також підтримує. Навіть, хоча G7 не підтримує, але Європейський Союз мусить це зробити, тому що це – найефективніший спосіб вплинути на Путіна, зупинити воєнну машину економічно", заявив Цахкна.

Глава естонського МЗС закликав продовжувати посилювати тиск на РФ та підтримувати Україну, попри події на Близькому Сході.

Глава естонського МЗС також заявив про необхідність відкриття першої глави переговорів про членство України та Молдови в ЄС. "Нам слід рухатися вперед, тому що ці країни готові, але Європейський Союз не може цього зробити. Угорщина блокує, і це погано", — сказав Цахкна.