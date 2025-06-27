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Зеленський: "Сьогодні є чітке рішення РНБО щодо синхронізації всіх санкцій"

Потрібно більше контролю за виробниками обладнання, щоб запобігти його потраплянню в російські руки. 

Зеленський: "Сьогодні є чітке рішення РНБО щодо синхронізації всіх санкцій"
Фото: LB.ua

Українські санкції мають бути підтверджені також в інших юрисдикціях. Тому є чітке рішення Ради національної безпеки і оборони стосовно синхронізації всіх обмежувальних заходів. 

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових обмежувальних заходів проти агресора, заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент LB.

"Наші санкційні пакети дуже і дуже активні. Я хочу подякувати всій команді, яка це забезпечує. Сьогодні є іменні санкції України проти виробників та постачальників компонентів та обладнання для російської військової промисловості. Це 87 суб'єктів, більшість яких російських, але ми маємо стати ще швидшими, ще сильнішими. Тому сьогодні є чітке рішення РНБО щодо синхронізації всіх санкцій. Це абсолютно необхідний процес", – заявив президент. 

Зі слів президента, станом на сьогодні є різна швидкість застосування санкцій.

"Є випадки, коли ми в Україні діємо швидше, є випадки, коли партнери більш активно працюють проти тієї чи іншої особи чи напрямку, що заслуговують на сильні санкції. Сьогодні ми починаємо швидку синхронізацію. Кожне необхідне рішення партнерів щодо санкцій проти Росії та пов'язаних з нею осіб має бути виконано в Україні швидко", – наголосив президент. 

Володимир Зеленський наголосив, що українські санкції мають бути підтверджені також в інших юрисдикціях. 

"Треба працювати активніше із компаніями, безпосередньо з ключовими світовими виробниками обладнання. З ключовими розробниками, щоб було більше контролю на рівні виробників за тим, куди потрапляє саме їх продукція. Халатність у контролі має приводити до потрапляння у санкційні списки і до дієвих обмежень", – закликав президент.
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