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Іран заперечує відновлення ядерних переговорів зі США

Міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив про відсутність жодної угоди чи домовленості.

Іран заперечує відновлення ядерних переговорів зі США
Міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі
Фото: EPA/UPG

Іран заперечує відновлення ядерних переговорів зі США, пише Bloomberg після того, як президент Дональд Трамп припустив, що угода може бути досягнута вже наступного тижня.

“Я відкрито заявляю, що не було жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо започаткування нових переговорів”, ‒ заявив міністр закордонних справ Аббас Арагчі в інтерв'ю державному телебаченню. 

“Деякі припущення про відновлення переговорів не слід сприймати всерйоз”, ‒ додав він.

Арагчі також відхилив прохання інспекторів ООН оцінити масштабні збитки на ядерних об'єктах, які зазнали бомбардувань з боку США та Ізраїлю, які він характеризував як "значні".

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Трамп заявив у середу, що сторони проведуть переговори наступного тижня та “можуть” підписати угоду. Це була б їхня перша подібна зустріч після 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, в яку США втрутилися, бомбардувавши атомні об'єкти, ‒ що зірвало дипломатичні зусилля щодо розв'язання напруженості навколо ядерної програми Тегерана.

Хоча деякі іранські офіційні особи, включно з президентом, заявили про готовність до переговорів, вони стикаються з опором з боку інших унаслідок конфлікту.

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран виграв війну, але не сказав, чи варто відновити переговори зі США.
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