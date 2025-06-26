У вересні в Молдові можуть відкрити Офіс Європейського Парламенту

Вже є кандидат, який очолить Офіс, але його ім'я назвуть найближчими днями.

Віце-голова Європейського Парламенту (ЄП) Ніколає Штефенуце повідомив про перспективу відкриття офісу ЄП у Молдові, передає News Maker.

Він зазначив, що Офіс ЄП у Кишиневі можуть відкрити вже у вересні, і вже є кандидат, який очолить Офіс, але його ім'я назвуть найближчими днями.

Ніколає Штефенуце уточнив, що представництво ЄП стане прямим каналом комунікації, покликаним зміцнити інституційну співпрацю та зблизити ЄС із громадянами Молдови.

Європарламент схвалив відкриття свого представництва у Молдові у середині березня. Тоді депутат ЄП від Румунії, голова делегації зі зв'язків із Молдовою Зігфрід Мурешан зазначив, що офіс Європарламенту в Молдові обслуговуватиме весь регіон Східного партнерства, що “підтверджує провідну роль Молдови у цьому регіоні”.