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У вересні в Молдові можуть відкрити Офіс Європейського Парламенту

Вже є кандидат, який очолить Офіс, але його ім'я назвуть найближчими днями.

У вересні в Молдові можуть відкрити Офіс Європейського Парламенту
Європарламент
Фото: EPA

Віце-голова Європейського Парламенту (ЄП) Ніколає Штефенуце повідомив про перспективу відкриття офісу ЄП у Молдові, передає News Maker.

Він зазначив, що Офіс ЄП у Кишиневі можуть відкрити вже у вересні, і вже є кандидат, який очолить Офіс, але його ім'я назвуть найближчими днями.

Ніколає Штефенуце уточнив, що представництво ЄП стане прямим каналом комунікації, покликаним зміцнити інституційну співпрацю та зблизити ЄС із громадянами Молдови.

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Європарламент схвалив відкриття свого представництва у Молдові у середині березня. Тоді депутат ЄП від Румунії, голова делегації зі зв'язків із Молдовою Зігфрід Мурешан зазначив, що офіс Європарламенту в Молдові обслуговуватиме весь регіон Східного партнерства, що “підтверджує провідну роль Молдови у цьому регіоні”.
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