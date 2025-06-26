Коли керівники НАТО розмірковували над тим, як поводитися з Дональдом Трампом на своєму саміті в Гаазі, вони, схоже, вирішили, що простої похвали та лестощів недостатньо для цього завдання. Натомість вони перетворили високу дипломатію на мистецтво розрахованого підлеглості, стверджує Девід Блер, шеф-коментатор із закордонних справ британського видання The Telegraph.

Фото: EPA/UPG Кортеж Трампа прибуває до палацу Гейс-тен-Бос для участі у вечері з лідерами країн учасниць саміту НАТО.

Так само, як Віденський конгрес 1814-1815 років був організований навколо блискучих балів та концертів – із симфонічним оркестром під керівництвом самого Бетховена, а лише британська делегація випила 10 000 пляшок вина – так і саміт НАТО у Гаазі був покликаний служити одній і тільки одній меті: задовольнити бажання, потреби та побажання Дональда Трампа.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп та Марк Рютте під час засідання саміту в Гаазі, 24 червня 2025.

Якби генеральний секретар НАТО Марк Рютте повірив, що Трамп прагне 10 000 пляшок вінтажного вина, він би організував їх постачання. Якби він подумав, що пан Трамп хоче зустрітися з Бетховеном, пан Рютте спробував би воскресити його.

Людина, яка була прем'єр-міністром з найдовшим терміном перебування на посаді в історії Нідерландів – і якій 58 років – публічно називала пана Трампа «татусем».

Коли президент говорив про Іран та Ізраїль так, ніби вони були сварливими дітьми, яких потрібно розлучити, пан Рютте зауважив: «Татусеві іноді доводиться вживати ненормативну лексику». Він був винагороджений самовдоволеною посмішкою від об’єкта захоплення.

Фото: EPA/UPG Трамп під час саміту НАТО в Гаазі, 24 червня 2025 р.

Після прибуття до Гааги пана Трампа запросили до елегантної пишноти палацу Гейс-тен-Бос XVII століття – голландської версії Букінгемського палацу – де він повечеряв з іншими лідерами НАТО, перш ніж залишитися на ніч як гість короля Віллема-Олександра та королеви Максими.

Фото: EPA/UPG Король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима разом із кронпринцесою Амалією вітають президента США Дональда Трампа в своєму палаці перед вечерею з главами держав та урядів, що беруть участь у саміті НАТО в Гаазі, Нідерланди, 24 червня 2025 року

Потім, у середу вранці, коли більшість лідерів були засипані питаннями від ЗМІ, коли вони зупинялися біля місця проведення саміту, президентові Трампу дозволили увійти через окремі двері. Йому не довелося ділити увагу з дрібними людьми, а саме з іншими 31 лідерами Альянсу.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Король Нідерландів Віллем-Олександр (другий праворуч) піднімає тост під час вечері з главами держав та урядів у Палаці Хейс-тен-Бос у Гаазі, Нідерланди, 24 червня 2025 року.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Трамп під час вечері з главами держав та урядів у Палаці Хейс-тен-Бос у Гаазі, Нідерланди, 24 червня 2025 року.

Сам саміт був стиснутий до тригодинного спринту, а декларація скорочена до найнеобхіднішого мінімуму. Один чиновник НАТО називав висновки саміту «нашою Біблією», оскільки вони описували все, що штаб-квартира Альянсу в Брюсселі мала впроваджувати.

Але Біблія стає коротшою. Декларація Вільнюського саміту 2023 року перевищила 11 000 слів. Висновки минулого року у Вашингтоні загалом склали майже 5 000 слів. А саміт з «татусем» Трампом у Гаазі? Всього 424 слова у п'яти абзацах.

Все це відображає головний факт про НАТО, який існує з моменту його заснування в 1949 році. Його основоположну мету лорд Ісмей, перший генеральний секретар, описав так: «Тримати росіян поза Європою, зберегти США в Європі і стримувати Німеччину».

Остання мета, на щастя, відпала, але перші дві є більш нагальними, ніж будь-коли. На жаль, вони також взаємозалежні: щоб не допустити вторгнення росіян, американці повинні залишитися на континенті. Чому? Тому що один факт залишається незмінним з 1949 року – і не зміниться в найближчому майбутньому: Америка є найпотужнішою наддержавою, чия військова міць перевищує всю Європу разом узяту.

Тільки на Сполучені Штати припадає 66% загальних оборонних витрат НАТО; інший 31 союзник забезпечує лише третину разом.

Фото: EPA/UPG Трамп під час саміту НАТО в Гаазі, 24 червня 2025 р.

Звідси й гнів пана Трампа, який поділяли і його попередники, що Америка платить забагато, а європейці безсоромно користуються їхніми послугами. Ці європейські союзники очікують, що США виконають своє зобов'язання згідно зі п’ятою статтею Вашингтонського договору та стануть на їхній захист – навіть ризикуючи ядерною війною – але вони постійно не доплачують за це.

Європейські лідери негласно визнають, що цей надзвичайний дисбаланс становить найбільшу загрозу майбутньому НАТО. Вони знають, що це має змінитися. Вони також усвідомлюють, що готовність Європи економити на обороні створила надзвичайну нерівність сил за столом саміту НАТО.

Дуже мало міжнародних клубів мають одного члена, який забезпечує повні дві третини ваги. Цей суворий факт дає Трампу те, що він найбільше цінує і чим із задоволенням користується: вплив на інші країни. Звідси імператив дати йому те, чого він хоче. Єдина альтернатива, як колись сказав Рютте, — це «вивчити російську мову».

Коротке комюніке саміту відображає цей очевидний дисбаланс сил. Усі союзники, включаючи Америку, підтверджують свою «непохитну відданість колективній обороні, як це закріплено у п’ятій статті». Але в обмін на те, щоб переконати пана Трампа підписати цю обіцянку, Європа погодилася збільшити витрати на оборону з поточної цілі 2% ВВП до 3,5%, а також ще 1,5% на відповідну інфраструктуру.

Простіше кажучи, вони дали «татові» все, що він хоче, прикрасивши цю суть майстерною покірністю.

Фото: EPA/UPG

На запитання, чому він назвав пана Трампа «татусем», пан Рютте визнав, що «це трохи питання смаку», але заперечив, що це було принизливо. «Він хороший друг», – сказав пан Рютте, вказуючи на те, як президент «змушує» Європу витрачати більше на оборону. «Хіба він не заслуговує на похвалу?» – запитав він.

Сам тато, безумовно, так вважає. Коли він з'явився на заключній прес-конференції, втомлений на ногах, але помітно піднесений увагою, слова пана Трампа продемонстрували тріумф «татової стратегії» пана Рютте.

«Це була досить довга поїздка, але вона того варта, – сказав пан Трамп. – Були досягнуті неймовірні результати».

Фото: EPA/UPG

Перебування в палаці, очевидно, стало справжнім успіхом для господарів. Пан Трамп оголосив, що він «чудово спав», а король і королева були «прекрасними людьми».

І загальний ефект був саме таким, на який сподівався генеральний секретар. «Я прийшов сюди, бо це те, що я мав робити, – сказав пан Трамп. – Але я пішов звідси трохи іншим».

Він розповів, як кожен лідер говорив з «любов’ю та пристрастю» про свої країни. «Вони хочуть захистити свою країну, – сказав пан Трамп. – Вони поставилися до мене з такою повагою».

Потім пан Трамп вимовив важливі слова, які сигналізували про те, що все прощено. «Це не обман, – заявив він про НАТО. – І ми тут, щоб допомогти їм».

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп (у центрі), міністр оборони США Піт Хегсет (ліворуч) та держсекретар США Марко Рубіо (праворуч) під час пресконференції після саміту НАТО в Гаазі, Нідерланди, 25 червня 2025 року

Тепер замість 31 правопорушника залишився лише один. Іспанія відмовилася збільшити свій оборонний бюджет до 5% ВВП, і пан Трамп засудив це рішення як «дуже жахливе». Він пообіцяв особисто провести торговельні переговори з Іспанією – очевидно, не знаючи, що такими питаннями займається ЄС – і пообіцяв «змусити їх платити вдвічі більше». Тато недобрий до всіх своїх дітей.

І родина зробила ще один жест заради його щастя. Декларація саміту стала першою з 2022 року, яка не засудила вторгнення Росії в Україну. В одному реченні третього абзацу зазначалося, що союзники «підтверджують свої незмінні суверенні зобов’язання щодо підтримки України», але не пояснювалося, чому ця підтримка була необхідною.

Якби вони сказали правду та звинуватили іншого татового друга, Володимира Путіна, він би не схвалив. Тато пішов додому щасливий, але догоджання йому має свою ціну.