Суми за три дні?
Суми за три дні?
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
ГоловнаПолітика

Трамп хоче покарати Іспанію за відмову виконати цільовий показник витрат НАТО на оборону в 5% ВВП

Для цього президент США хоче використати торговельну угоду.

Трамп хоче покарати Іспанію за відмову виконати цільовий показник витрат НАТО на оборону в 5% ВВП
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відреагував на відмови Іспанії виконати цільовий показник витрат НАТО на оборону в 5% ВВП, повідомляє Reuters.

Дональд Трамп назвав рішення Іспанії “дуже жахливим” і пообіцяв змусити країну компенсувати різницю.

“Ми ведемо переговори з Іспанією щодо торговельної угоди. Ми змусимо їх платити вдвічі більше”, – сказав Трамп.

Втім, Іспанія не веде прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо торгівлі як член ЄС. Європейська комісія веде ці переговори від імені всього блоку з 27 країн.

Таким чином Трампу може бути важко виконати свою погрозу, якщо він не внесе положення з цього питання до ширшої угоди ЄС.

Наразі Міністерство економіки Іспанії відмовилося від коментарів.

Іспанія домовилася з НАТО про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies