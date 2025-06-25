Трамп хоче покарати Іспанію за відмову виконати цільовий показник витрат НАТО на оборону в 5% ВВП

Президент США Дональд Трамп відреагував на відмови Іспанії виконати цільовий показник витрат НАТО на оборону в 5% ВВП, повідомляє Reuters.

Дональд Трамп назвав рішення Іспанії “дуже жахливим” і пообіцяв змусити країну компенсувати різницю.

“Ми ведемо переговори з Іспанією щодо торговельної угоди. Ми змусимо їх платити вдвічі більше”, – сказав Трамп.

Втім, Іспанія не веде прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо торгівлі як член ЄС. Європейська комісія веде ці переговори від імені всього блоку з 27 країн.

Таким чином Трампу може бути важко виконати свою погрозу, якщо він не внесе положення з цього питання до ширшої угоди ЄС.

Наразі Міністерство економіки Іспанії відмовилося від коментарів.

Іспанія домовилася з НАТО про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив, що Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.