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Рубіо заявив, що США поки що не запроваджуватимуть санкцій проти Росії

Штати все ще сподіваються на досягнення припинення вогню між РФ та Україною. 

Рубіо заявив, що США поки що не запроваджуватимуть санкцій проти Росії
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати поки що не запроваджуватимуть подальших санкцій проти Росії та все ще хочуть мати простір для переговорів щодо мирної угоди, передає Reuters. 

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«Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме прийдемо та розтрощимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню, а хто тоді з ними розмовлятиме?» – сказав Рубіо в кулуарах саміту НАТО.

Рубіо додав, що президент Дональд Трамп «знатиме правильний час і місце» для нових економічних заходів проти Росії. Адміністрація працює з Конгресом, щоб переконатися, що вони нададуть Трампу відповідну гнучкість.

«Якщо у нас буде можливість щось змінити та посадити їх (Росію) за стіл переговорів, ми нею скористаємося», – сказав Рубіо.

Раніше Рубіо заявив, що військового рішення між Україною та РФ немає, є лише дипломатичне.

Зазначимо, що сьогодні на саміті НАТО мають провести зустріч президенти США та України.
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