Прем'єр-міністр Японії не відвідає саміт НАТО

МЗС Японії повідомило, що візит прем'єр-міністра Сіґеру Ішіби до Гааги, запланований на 24-26 червня для участі у саміті НАТО, скасовано через різні обставини.

Водночас з 24 по 26 червня міністр закордонних справ Японії Такеші Івая відвідає Нідерланди для участі у заходах, пов'язаних із самітом НАТО.

Зазначається, що він "скористається цією можливістю для проведення двосторонніх зустрічей з різними країнами, включаючи G7, для обговорення актуальних важливих міжнародних питань”.