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Прем'єр-міністр Японії не відвідає саміт НАТО

Нідерланди відвідає міністр закордонних справ Японії Такеші Івая.

Прем'єр-міністр Японії не відвідає саміт НАТО
Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ішіба

МЗС Японії повідомило, що візит прем'єр-міністра Сіґеру Ішіби до Гааги, запланований на 24-26 червня для участі у саміті НАТО, скасовано через різні обставини.

Водночас з 24 по 26 червня міністр закордонних справ Японії Такеші Івая відвідає Нідерланди для участі у заходах, пов'язаних із самітом НАТО. 

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Зазначається, що він "скористається цією можливістю для проведення двосторонніх зустрічей з різними країнами, включаючи G7, для обговорення актуальних важливих міжнародних питань”.

  • Раніше повідомлялось, що Ішіба скасував поїздку, оскільки запланована зустріч між НАТО та групою чотирьох індо-тихоокеанських країн (IP4) ймовірно не відбудеться. Також малоімовірною є зустріч японського прем'єра із президентом США Дональдом Трампом.

  • Видання Politico нещодавно писало, що під час саміту НАТО в Гаазі не планується проведення засідання Ради Україна – НАТО. Це стало ще однією поступкою з боку Альянсу на користь Сполучених Штатів.

  • Країни НАТО вже узгодили комюніке саміту: держави зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року. Щоправда, без Іспанії.
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