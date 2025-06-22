"Нині українці борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм".

Масові поховання цивільних, закатовані полонені, викрадені діти, знищені міста: РФ сьогодні повторює злочини нацистів.

Про це Володимир Зеленський заявив у соцмережах.

"Вісімдесят років тому світ здолав нацизм і присягнув: "Ніколи знову". Але сьогодні Росія повторює злочини нацистів: масові поховання цивільних, закатовані полонені, викрадені діти, знищені міста", каже Президент.

Президент додає, що "нині українці борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм".

"Бо це бій за саму суть людяності: за свободу, гідність і справедливість", — наголосив глава держави.