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Зеленський: Росія сьогодні повторює злочини нацистів

"Нині українці борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм".

Зеленський: Росія сьогодні повторює злочини нацистів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Масові поховання цивільних, закатовані полонені, викрадені діти, знищені міста: РФ сьогодні повторює злочини нацистів.

Про це Володимир Зеленський заявив у соцмережах.

"Вісімдесят років тому світ здолав нацизм і присягнув: "Ніколи знову". Але сьогодні Росія повторює злочини нацистів: масові поховання цивільних, закатовані полонені, викрадені діти, знищені міста", каже Президент.

Президент додає, що "нині українці борються проти рашизму з тією ж відвагою, з якою наші предки перемогли нацизм".

"Бо це бій за саму суть людяності: за свободу, гідність і справедливість", — наголосив глава держави.
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