Сили оборони: РФ боїться, що ЗСУ здійснять операцію із захоплення плацдармів на Кінбурнській косі

Росіяни дуже бояться потенційної спецоперації Сил оборони України з висадки, форсування і захоплення плацдармів на Кінбурнській і Тендрівській косах.

Про це в ефірі сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За його словами, артилерія і протитанкові засоби – це ті засоби озброєння, якими можна перешкоджати висадці українського десанту.

"Окрім того, з артилерії звідти противник дістає до нашого берега, зокрема це район Куцурубської громади, район Очакова. Тому… це більше схоже на те, що противник посилює свій гарнізон на цих косах. І саме для того, що він дуже боїться, що ми здійснимо операцію з висадки, форсування і захоплення там плацдармів", — каже речник.

Відповідаючи на запитання, наскільки часто взагалі росіяни використовують важку техніку і танки, Волошин пояснив, що у них на напрямках використання цієї техніки пов'язане з певними ризиками.

"Це в основному степова зона, цю техніку і видно досить далеко. Ми, коли виявляємо пересування подібної техніки, намагаємося її знищити різними видами озброєння. Тому вони намагаються ховати її і застосовують у досить обмеженій кількості", — додає речник Сил оборони півдня.

Проте, за його словами, росіяни застосовують цю техніку і роблять це на кількох напрямках.

"Зокрема, (вони – ред.) і на Новопавлівському напрямку (її – ред.) раніше застосовували, і підтягують її до Оріхівського напрямку, а також до Гуляйпільського. Проте як тільки ми виявляємо — одразу по ній наноситься ураження", — запевнив він.