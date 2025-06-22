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Сили оборони: РФ боїться, що ЗСУ здійснять операцію із захоплення плацдармів на Кінбурнській косі

Речник Сил оборони півдня прокоментував присутність важкої техніки ворога на Кінбурнській косі.

Сили оборони: РФ боїться, що ЗСУ здійснять операцію із захоплення плацдармів на Кінбурнській косі
Фото: Google Maps

Росіяни дуже бояться потенційної спецоперації Сил оборони України з висадки, форсування і захоплення плацдармів на Кінбурнській і Тендрівській косах.

Про це в ефірі сказав речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За його словами, артилерія і протитанкові засоби – це ті засоби озброєння, якими можна перешкоджати висадці українського десанту.

"Окрім того, з артилерії звідти противник дістає до нашого берега, зокрема це район Куцурубської громади, район Очакова. Тому… це більше схоже на те, що противник посилює свій гарнізон на цих косах. І саме для того, що він дуже боїться, що ми здійснимо операцію з висадки, форсування і захоплення там плацдармів", — каже речник.

Відповідаючи на запитання, наскільки часто взагалі росіяни використовують важку техніку і танки, Волошин пояснив, що у них на напрямках використання цієї техніки пов'язане з певними ризиками.

"Це в основному степова зона, цю техніку і видно досить далеко. Ми, коли виявляємо пересування подібної техніки, намагаємося її знищити різними видами озброєння. Тому вони намагаються ховати її і застосовують у досить обмеженій кількості", — додає речник Сил оборони півдня.

Проте, за його словами, росіяни застосовують цю техніку і роблять це на кількох напрямках. 

"Зокрема, (вони – ред.) і на Новопавлівському напрямку (її – ред.) раніше застосовували, і підтягують її до Оріхівського напрямку, а також до Гуляйпільського. Проте як тільки ми виявляємо — одразу по ній наноситься ураження", — запевнив він.

  • На південному напрямку наразі відбувається не дуже багато бойових зіткнень, однак спостерігається перегрупування ворога та його підготовка до активізації бойових дій.
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