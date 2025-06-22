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Головком ЗСУ: росіяни готуються до затяжної війни, війни на виснаження

За останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км.

Головком ЗСУ: росіяни готуються до затяжної війни, війни на виснаження
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Торік вони набрали близько 440 тисяч контрактників. У них армія збільшується в середньому на 8-9 тисяч щомісячно.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.UA.

“Ми знаємо можливості наших ворогів. Ми знаємо, що вони за минулий рік набрали близько 440 тисяч контрактників, тобто тих, хто пішов воювати за гроші, за високий рівень грошового забезпечення та регіональні надбавки. Таким чином у них армія збільшується в середньому на 8-9 тисяч щомісячно. І на сьогодні російська окупаційна армія, разом з оперативним резервом, має чисельність близько 695 тисяч особового складу на території України”, — повідомив Сирський.

За словами Головкома ЗСУ,  “у них є і стратегічний резерв, це 13 дивізій, певна кількість полків та бригад. Це ще 121 тисяча. Тобто, вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою. Ви знаєте, що за останній рік протяжність фронту збільшилася на 200 км і складає близько 1200 км”.

Тому, звичайно, каже Сирський, “основним джерелом забезпечення поповнення нашого війська є продовження мобілізації. Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації”.
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