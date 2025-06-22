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Сирський назвав задачі, які стоять перед новопризначеним командувачем СБС

Основна задача — більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ

Сирський назвав задачі, які стоять перед новопризначеним командувачем СБС
Олександр Сирський
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Перед новим командувачем Сил безпілотних систем стоїть задача більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ, провести інтеграцію передових підрозділів, які входять в «Лінію дронів», в Сили безпілотних систем. 

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.UA.

За його словами, “ви знаєте, що в нас відбулася заміна. На посаду командувача Сил безпілотних систем призначений майор Роберт Бровді, колишній командир 414-ї бригади безпілотних систем. Людина досвідчена, з величезним досвідом, який пройшов на війні шлях добровольця, командира взводу, роти, батальйону, полку, бригади БпС, зараз – командувачі цього нового роду військ”.

Сирський зазначив, що Бровді “дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі. Я вже бачу результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їх виконанням”.

За словами Головкома, “перед новим командувачем стоїть задача більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ. Провести інтеграцію передових підрозділів, які входять в «Лінію дронів», в Сили безпілотних систем. Ви знаєте, що з цією метою вже створено угруповання Сили безпілотних систем”.

“Майор Бровді взяв зобов’язання, щоб шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійшли до топ-10 ефективних частин, які показують найкращі результати у знищенні противника (дронами). І я знаю, що він їх виконає”, — упевнений Сирський.

  • Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді розповів, що нараі створено угруповання СБС, і підрозділи проєкту “Лінія дронів” входять до угруповання СБС. Таким чином реалізується один з ключових етапів 100-денного плану розвитку СБС. 
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