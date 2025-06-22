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Херсонщина: росіяни поранили трох мирних мешканців

Ворог завдав ударів по критичній і соціальній інфраструктурі.

Херсонщина: росіяни поранили трох мирних мешканців
Фото: Wikimapia

На Херсонщині через російські обстріли минулої доби поранень зазнали троє цивільних. Пошкоджена критична і соціальна інфраструктура.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Комишани, Садове, Білозерка, Дослідне, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Надеждівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Берислав, Томарине, Тягинка, Львове, Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Суханове, Осокорівка, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Російські війська завдали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили п'ять багатоповерхівок та 11 приватних будинків, понівечили газопровід та приватні автомобілі. Під ворожий вогонь потрапила також територія національного парку.

Через російську агресію троє людей дістали поранення.
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