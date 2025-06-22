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Ворог уночі атакував Одеський район, там виникли пожежі

Обійшлося без постраждалих.

Ворог уночі атакував Одеський район, там виникли пожежі
Фото: ДСНС України

Уночі 22 червня російські війська атакували південну частину Одеського району. Унаслідок обстрілів виникли пожежі. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"Цієї ночі російські війська атакували південь Одеського регіону. На місці влучань спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж та автомобіль в ньому, також горів поруч розташований житловий будинок", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Рятувальники разом з місцевою пожежною командою ліквідували загоряння. Обійшлося без жертв та поранених.
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