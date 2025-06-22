На Харківщині через російські обстріли загинула людина

Упродовж доби російські окупанти обстріляли з різних видів озброєння два населені пункти Харківської області. У селищі Старий Салтів загинув 77-річний чоловік.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог бив по Харківщині, застосовуючи різні види озброєння:
- 42 некеровані авіаційні ракети;
- 7 КАБ;
- 1 ФАБ-500;
- 2 БпЛА типу «Шахед»;
- 1 БпЛА типу «Молнія»;
- 3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури у с. Козача Лопань Харківського району, у Старому Салтові Чугуївського району пошкоджено вікна багатоквартирного будинку та автомобіль.