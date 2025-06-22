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На Харківщині через російські обстріли загинула людина

Ворог обстріляв два населені пункти Харківщини.

На Харківщині через російські обстріли загинула людина
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби російські окупанти обстріляли з різних видів озброєння два населені пункти Харківської області. У селищі Старий Салтів загинув 77-річний чоловік.  

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог бив по Харківщині, застосовуючи різні види озброєння: 

  • 42 некеровані авіаційні ракети;
  • 7 КАБ;
  • 1 ФАБ-500;
  • 2 БпЛА типу «Шахед»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури у с. Козача Лопань Харківського району, у Старому Салтові Чугуївського району пошкоджено вікна багатоквартирного будинку та автомобіль. 
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