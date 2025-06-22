На Харківщині через російські обстріли загинула людина

Упродовж доби російські окупанти обстріляли з різних видів озброєння два населені пункти Харківської області. У селищі Старий Салтів загинув 77-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог бив по Харківщині, застосовуючи різні види озброєння:

42 некеровані авіаційні ракети;

7 КАБ;

1 ФАБ-500;

2 БпЛА типу «Шахед»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури у с. Козача Лопань Харківського району, у Старому Салтові Чугуївського району пошкоджено вікна багатоквартирного будинку та автомобіль.