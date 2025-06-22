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Окупанти скинули чотири ФАБ-250 на місто Слов'янськ, є жертви та руйнування

Пошкоджені багатоповерхівки, гуртожиток, 30 приватних будинків, лікарня, автівки.

Окупанти скинули чотири ФАБ-250 на місто Слов'янськ, є жертви та руйнування
Фото: ДСНС Донеччини

Уранці 22 червня російська армія завдала авіаударів по промисловій зоні міста Слов'янськ на Донеччині. Через удар РФ 21 червня загинув юнак, троє людей дістали поранення.

Про це повідомляють очільник МВА Вадим Лях та ДСНС Донеччини.

Як повідомляє Лях, унаслідок ранкового обстрілу поранених чи загиблих немає. 21 червня пізно ввечері російські війська вдарили чотирма ФАБ-250 по центральній частині Слов'янська — пряме влучання відбулось у будинки по одній із вулиць. 

Пошкоджені багатоповерхівки, гуртожиток, три десятки приватних будинків, лікарня, автівки.

У ДСНС Донеччини додають, що надзвичайники ліквідували пожежі в приватному будинку на площі 80 кв. м та у непрацюючій виробничій будівлі на площі 3000 кв. м.

Також унаслідок авіаудару по Краматорську частково зруйновано 4-поверховий будинок. Рятувальники деблокували чоловіка 1955 р.н., врятували жінку та дівчинку 2010 р.н.

Роботи тривають, під завалами можуть бути люди.
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