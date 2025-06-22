На Сумщині через російські обстріли пошкоджені житлові будинки

Упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 36 населених пунктах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Зокрема, росіяни здійснили 20 ударів РСЗВ, до 10 ударів КАБами, здійснив понад 20 скидань ВОГ з БПЛА, а також ворог обстрілював FPV-дронами, БПЛА та завдав ракетного удару.

Унаслідок обстрілів у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки; у Хотінській громаді – приватний будинок; у Білопільській громаді – приватний житловий будинок та господарчу споруду.

За добу з прикордонних громад області евакуювали ще 27 людей.