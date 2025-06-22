Суми за три дні?
Суми за три дні?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині через російські обстріли пошкоджені житлові будинки

Ворог атакував 36 населених пунктів Сумщини.

На Сумщині через російські обстріли пошкоджені житлові будинки
Велика Писарівка після обстрілів.
Фото: надано Оксаною Ковальовою

Упродовж минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 36 населених пунктах Сумської області.  

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.  Ворог застосовував РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Зокрема, росіяни здійснили 20 ударів РСЗВ, до 10 ударів КАБами, здійснив понад 20 скидань ВОГ з БПЛА, а також ворог обстрілював FPV-дронами, БПЛА та завдав ракетного удару.

Унаслідок обстрілів у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки; у Хотінській громаді – приватний будинок; у Білопільській громаді – приватний житловий будинок та господарчу споруду.

За добу з прикордонних громад області евакуювали ще 27 людей.

  • У ніч на 22 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies