Росіяни вчать школярів пілотуванню бойових дронів, — спротив

У 2026 році РФ планує провести чемпіонат із пілотування бойових дронів для дітей віком від 7 років.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

У спротиві зазначають, що рішення про проведення "чемпіонату" особисто прийняв Путін, "він наказав знизити мінімальний вік учасників з 10 до 7 років і дозволити їм отримувати "спортивні звання".

"Значна частина українських дітей із ТОТ вже готується до цієї події. Це — новий рівень мілітаризації дітей країни-терориста. Кремль вливає мільярди у підготовку майбутніх солдатів ще до школи. А на тимчасово окупованих територіях України дітей тотально обробляють пропагандою — з них ліплять гарматне м’ясо для чужої війни", — наголошують у ЦНС.

Центр національного спротиву закликає: "виявляйте "інструкторів", які готують наших дітей до смерті за путіна".