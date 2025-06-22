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Росіяни вчать школярів пілотуванню бойових дронів, — спротив

Кремль продовжує мілітаризувати українських дітей на ТОТ.

Росіяни вчать школярів пілотуванню бойових дронів, — спротив
Фото: Центр нацспротиву

У 2026 році РФ планує провести чемпіонат із пілотування бойових дронів для дітей віком від 7 років.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

У спротиві зазначають, що рішення про проведення "чемпіонату" особисто прийняв Путін, "він наказав знизити мінімальний вік учасників з 10 до 7 років і дозволити їм отримувати "спортивні звання".

"Значна частина українських дітей із ТОТ вже готується до цієї події. Це — новий рівень мілітаризації дітей країни-терориста. Кремль вливає мільярди у підготовку майбутніх солдатів ще до школи. А на тимчасово окупованих територіях України дітей тотально обробляють пропагандою — з них ліплять гарматне м’ясо для чужої війни", — наголошують у ЦНС.

Центр національного спротиву закликає: "виявляйте "інструкторів", які готують наших дітей до смерті за путіна".

  • Росія за наказом Путіна створює Центри воїнів на тимчасово окупованій території України для систематичної підготовки дітей до служби в російській армії. 
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