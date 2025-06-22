Ворог продовжує наступальні і штурмові дії одночасно на декількох напрямках, — Сирський

Загальна чисельність угруповання військ збройних сил РФ на території України становить близько 695 тис. осіб.

Упродовж літньої наступальної компанії РФ, ймовірно, визначила завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей та створення «буферної зони» на території Харківської і Сумської областей.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Він повідомив, що станом на 20 червня 2025 року загальна чисельність угруповання військ збройних сил РФ на території України становить близько 695 тис. осіб (з оперативним резервом).

Станом на середину червня Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянках фронту загальною протяжністю близько 1 200 км.

Імовірно, впродовж літньої наступальної компанії противником визначені завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей та створення «буферної зони» на території Харківської та Сумської областей, сказав генерал.

За його словами, наявні у противника сили і засоби дозволяють йому продовжити наступальні (штурмові) дії, зосереджувати свої основні зусилля одночасно на декількох напрямках.

Так, на сході України противник намагається просуватися практично по всій лінії зіткнення. Найбільш інтенсивні штурмові дії росіяни ведуть на Лиманському і Добропільському, а також на Покровському та Новопавлівському напрямках.

За словами Сирського, ворог має на меті вихід на адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей — для досягнення в тому числі демонстраційних і пропагандистських цілей.

Минулого тижня окремі штурмові групи росіян наближалися до адмінмежі з Дніпропетровщиною, але були розбиті й відкинуті назад, повідомив Сирський.

Одночасно з цим збройні сили РФ намагаються витіснити підрозділи Сил оборони з території Курської та Бєлгородської областей рф.

Якби не активні дії підрозділів ЗС України в Глушковському районі Курської області, росіяни отримали б змогу перекинути значне угруповання з Курського напрямку на Донеччину, ще раз підкреслив генерал.

На жаль, сказав Сирський, незважаючи на значні втрати в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник не відмовляється від продовження наступальних дій.

Сили оборони продовжують стримувати противника на всіх оперативних напрямках, наносити йому вогневе ураження, як на тимчасово окупованій території України, так і на території Російської Федерації. За сприятливих умов – Сили оборони України проводять наступальні дії з метою відновлення втраченого положення.

“Ми не маємо сидіти в глухій обороні. Поєднуємо оборонні та активні наступальні дії, для чого розвивається та масштабується перспективний напрямок окремих штурмових підрозділів (полків, батальйонів)”, – сказав генерал Сирський.