Сирський: перехід на корпусну систему ЗСУ іде практично без затримок

Реорганізація дасть нові можливості в плані ефективності застосування частин, застосування бойового досвіду та посилення контролю за бригадами.

Переважна більшість командирів корпусів – це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.UA.

Сирський нагадав, що торік розпочали реорганізацію Збройних Сил в умовах ведення бойових дій та передбачили створення армійських корпусів.

“Головна мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність наших дій та зменшити навантаження на органи військового управління. Зменшити кількість об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі. При цьому рівень ОСУВ залишається, а рівень ОТУ – поступово ліквідується”, — повідомив Головнокомандувач.

За його словами, станом на зараз “перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони”.

“Ідеться насамперед про більш ефективне використання всіх наявних сил і засобів, оптимізацію розподілу нашої артилерії, а також збільшення кількості підрозділів безпілотних систем, — підкреслив Сирський. — Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії”.

Генерал підкреслив, що “процес триває, він іде практично без затримок. Командири корпусів підібрали своє управління. Всім їм було надано право підбирати заступників, яких вони бажають. Таким чином у нас відбулося значне омолодження оперативного керівного складу армії, що воює. Переважна більшість командирів корпусів – це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою. Їхні заступники, начальники штабів – так само”.

Головком ЗСУ сподівається, що така реорганізація дасть нові можливості в плані ефективності застосування частин, застосування бойового досвіду, посилення контролю за бригадами, зменшення наших втрат та збільшення обсягів знищених ворогів.