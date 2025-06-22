Сирський розповів про плани: Ми не будемо сидіти в глухій обороні. Ми будемо нарощувати DeepStrike

Сили оборони продовжуватимуть ураження по території Росії за напрямком DeepStrike. "Ми не будемо залишатися в глухій обороні. Ми будемо продовжувати ураження по території Росії за напрямком DeepStrike".

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.UA.

“Що стосується наших планів і намірів, — сказав Сирський. — Звичайно, ми не будемо залишатися просто в глухій обороні. Тому що це не приносить нічого і зрештою призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території. Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто там, де можливо, ми завдаємо удари по ворогу, проводимо контратаки. Наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника”.

“Для цього ми створили і масштабуємо частини штурмових військ, — розповів Головком ЗСУ. — Ідеться про окремі підрозділи, полки, які були створені на початку Курської операції (…) та станом на зараз воюють фактично на всіх складних ділянках фронту. І там, де ми маємо можливість наступати, і там, де противник має успіх, а його потрібно зупиняти та відбивати наші населені пункти. Зокрема, як це було на Сумщині”.

Є плани, є погляди на розширення цих частин, сказав генерал: “Все залежить від того, як ми зможемо втілити ці зміни”.

Також Сирський сказав, що Сили оборони продовжуватимуть ураження по території Росії за напрямком DeepStrike.“Що у нас працює? DeepStrike. Напевно, це одна із найсильніших наших сторін, коли ми маємо ефективність, яка в 15 разів переважає наші затрати ураження. Згадайте, як під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ми не завдавали удари по їхній нафтопереробній промисловості. Це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні”, — зазначив генерал.

“Звичайно, ми будемо продовжувати [ураження по території Росії за напрямком DeepStrike]. Будемо нарощувати масштаби, глибину. З урахуванням того, що ми не воюємо проти населення – ми воюємо і знищуємо суто військові об'єкти”, — підкреслив Сирський.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом січня-травня 2025 року Силами безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України було реалізовано низку операцій глибинного ураження, спрямованих на підрив військово-економічного потенціалу противника. Загальні збитки, завдані промисловому комплексу РФ у результаті цих дій, оцінюються сумою понад 10 мільярдів доларів США.

Із них прямі збитки перевищують 1,3 мільярда доларів та охоплюють критично важливі сектори: нафтопереробну промисловість, паливно-мастильний комплекс, енергетичне та транспортне забезпечення, а також стратегічні лінії комунікацій.

Непрямі збитки, що становлять щонайменше 9,5 мільярда доларів, зумовлені дестабілізацією функціонування нафтопереробної галузі, вимушеною зупинкою низки підприємств, блокуванням логістичних ланцюгів, порушенням перевезень та транспортування готової продукції.

Відтак коефіцієнт витрати до результату операцій DeepStrike оцінюється приблизно як 1:15.