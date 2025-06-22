Сирський розповів, як змінилися вимоги до облаштування фортифікаційних споруд з ходом війни

На загрозливих напрямках фронту триває активна робота з обладнання оборонних рубежів та будівництва інженерно-фортифікаційних споруд.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.UA.

При цьому він зазначив, що “бачення доцільності тих чи інших фортифікаційних споруд змінилося. На початку повномасштабної російської агресії будувалися величезні опорні пункти, батальйонні райони оборони... Як показав досвід Бахмута, в такому вигляді вони втратили свою актуальність. Збройні Сили перейшли до ротних опорних пунктів, потім – до взводних. Тепер ми бачимо, що найбільш ефективна позиція – максимум, на відділення. А в основному це групи окопів, навіть так звані «лисячі нори», які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже зараз дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину”.

Звичайно, продовжив Сирський, “всі укриття та фортифікаційні споруди повинні мати антидроновий захист. Така вимога сьогодення. Ходи сполучення мають бути закриті, щоб захистити від ураження і наших солдатів, і пілотів безпілотних систем”.

За словами генерала, “розвиток дронів диктує зміни і в тактиці застосування військ, і у вимогах до фортифікації. Якщо раніше всі фортифікаційні споруди будувалися з метою недопущення просування противника, в тому числі на відкритій місцевості, де противник міг застосувати велику кількість бронетехніки, то тепер підходи змінилися. Все будується навколо посадок, лісосмуг, які мають кращі маскувальні властивості. І, звичайно, ділянки мінування, протитанкові рови, інші перешкоди. Тобто, з одного боку, маємо справу з розвитком технологій, а з іншого боку – працюють старі перевірені засоби”.

Водночас, Сирський наголосив, що “будь-яке укріплення є дійсно ефективним тільки тоді, коли воно зайняте нашими військами. Якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їх кількість недостатня — наприклад, коли побудовано нормальний опорний пункт, але в ньому залишаються два-три солдати, — звичайно, це укріплення не відіграє свою роль”.

За його словами, “на передньому краї солдати зариваються та обладнують для себе позиції саперними лопатами фактично самотужки. Перша лінія готується військами безпосередньо в ході бойових дій. Друга лінія готується, як правило, інженерними підрозділами Збройних Сил та Державною спеціальною службою транспорту, спільно з цивільними організаціями. І третя лінія, капітальна, будується обласними військовими адміністраціями. Є багато питань, якісна чи неякісна”.

Як повідомили в ГШ, на виконання розпорядження Головнокомандувача Збройних Сил України, в оперативно-тактичних угрупованнях створюються групи з питань фортифікацій. Також вводяться посади заступників командирів ОТУ, відповідальних за напрямок фортифікацій. Серед пріоритетних напрямків – Сумщина.

Ключове завдання – за допомогою фортифікацій, антидронових коридорів та мінно-вибухових загороджень максимально захистити наших людей, бойову техніку та боєприпаси від ураження противником, зупинити просування переважаючих сил російських загарбників.