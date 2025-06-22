Росіяни масовано атакували Херсон, є поранені

Російські окупанти продовжують тероризувати дронами мирне населення міста Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Сьогодні вранці окупанти атакували з безпілотника цивільного у Корабельному районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму.
Також окупанти вкрили вогнем житлові квартали у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 85-річна жінка, в неї мінно-вибухова травма. 54-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями обличчя.
Постраждалі перебувають під наглядом медиків.
- 21 червня російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, постраждала літня жінка.