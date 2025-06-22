Росіяни масовано атакували Херсон, є поранені

Під ворожими обстрілами опинилися Корабельний та Дніпровський райони міста.

Російські окупанти продовжують тероризувати дронами мирне населення міста Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Сьогодні вранці окупанти атакували з безпілотника цивільного у Корабельному районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму.

Також окупанти вкрили вогнем житлові квартали у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 85-річна жінка, в неї мінно-вибухова травма. 54-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями обличчя.

Постраждалі перебувають під наглядом медиків.