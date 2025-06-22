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Росіяни масовано атакували Херсон, є поранені

Під ворожими обстрілами опинилися Корабельний та Дніпровський райони міста.

Росіяни масовано атакували Херсон, є поранені
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Російські окупанти продовжують тероризувати дронами мирне населення міста Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Сьогодні вранці окупанти атакували з безпілотника цивільного у Корабельному районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму. 

Також окупанти вкрили вогнем житлові квартали у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок обстрілу постраждала 85-річна жінка, в неї мінно-вибухова травма. 54-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями обличчя.  

Постраждалі перебувають під наглядом медиків.

  • 21 червня російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, постраждала літня жінка.
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