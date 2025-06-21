“Українська правда”: родина міністра національної єдності Чернишова виїхала з України

Родина віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України, повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За інформацією джерел, 19 червня виїхав син Чернишова, 20 червня – дружина.
"Українська правда" звернулася по коментар до Чернишова, втім наразі відповіді не було.
Водночас джерела “Дзеркала тижня” та “Української правди” повідомляють, що близький до Офісу президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, який вчора, за даними джерел, виїхав з України, планує провести зустріч із Олексієм Чернишовим.
“Він [Міндіч] спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював”, – пише “Дзеркало тижня”.
За даними джерел, вони обговорюватимуть справу НАБУ проти колишнього оточення Чернишова.
“Не виключено, що аргументом для повернення віцепрем’єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у НАБУ, буде за схемою Татарова (відпрацьованій при колишньому генпрокурорі Венедиктовій) передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв’язку із розслідуванням НАБУ”, – пише “Дзеркало тижня”.
Ситуація навколо Чернишова
- Нещодавно НАБУ оприлюднило дані про викриття корупції в міністерстві регіонів, яке до роботи в "Нафтогазі" очолював Олексій Чернишов. Він виїхав за кордон за декілька днів до того, як його колишній радник Михайло Горбатюк і державний секретар міністерства Василь Володін отримали підозри по справі спроби передачі земель під забудову ЖК всупереч процедурі.
- На те, що віцепрем’єр не повернувся до України навіть на форум, який організувало його міністерство, звернув увагу журналіст Михайло Ткач.
- Як пише УП, доказів того, що Чернишов знав про підготовку підозр його колишньому оточенню, немає. Але того тижня затримали Максима Горбатюка, який був радником Чернишова, а потім перейшов за ним до "Нафтогазу", а також Василя Володіна – колишнього державного секретаря Мінрегіону періоду керівництва Чернишова. Він потім також перейшов у "Нафтогаз".
- Чернишов не має підозри, але його прізвище неодноразово фігурувало в інформації прокурора на засіданні суду по справі хабарництва в Мінерегіоні. Прокурор казав, що Чернишов брав участь в обговоренні передачі землі і що доручав комунікацію своїй довіреній особі нібито для конспірації.
- За словами Шмигаля, відрядження Чернишова підписано до кінця цього тижня.
- Нещодавно президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо Чернишова у відповідь на запитання LB. Глава держави каже, що Чернишов має повернутися після завершення відрядження: “У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все”.