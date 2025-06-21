“Українська правда”: родина міністра національної єдності Чернишова виїхала з України

Зауважимо, що сам Олексій Чернишов 10 червня виїхав за кордон за декілька днів до оголошення підозр його колишньому оточенню.

Родина віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова виїхала з України, повідомляє “Українська правда” із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією джерел, 19 червня виїхав син Чернишова, 20 червня – дружина.

"Українська правда" звернулася по коментар до Чернишова, втім наразі відповіді не було.

Водночас джерела “Дзеркала тижня” та “Української правди” повідомляють, що близький до Офісу президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, який вчора, за даними джерел, виїхав з України, планує провести зустріч із Олексієм Чернишовим.

“Він [Міндіч] спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював”, – пише “Дзеркало тижня”.

За даними джерел, вони обговорюватимуть справу НАБУ проти колишнього оточення Чернишова.

“Не виключено, що аргументом для повернення віцепрем’єра в Україну буде чергова обіцянка того, що справа, яка є проти Чернишова у НАБУ, буде за схемою Татарова (відпрацьованій при колишньому генпрокурорі Венедиктовій) передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Тим самим Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв’язку із розслідуванням НАБУ”, – пише “Дзеркало тижня”.

Ситуація навколо Чернишова