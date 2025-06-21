Зеленський анонсував кадрові зміни серед дипломатів і більші вкладення у виробництво дронів

В Україні ухвалили низку рішень, зважаючи на відмову Росії від завершення війни.

Як повідомив Володимир Зеленський, будуть нові «міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії».

«Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність», - додав глава держави.

Президент повідомив що направлять більше ресурсів у виробництво дронів усіх типів: від дипстрайків до «конкретного захисту від російських ніг на фронті».

«Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації», - додав Зеленський.

Крім того, отримав непублічні доручення керівник СБУ Василь Малюк. Також буду нові рішення РНБО, повідомив Зеленський.