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Зеленський анонсував кадрові зміни серед дипломатів і більші вкладення у виробництво дронів

Також активізують роботу над санкціями.

Зеленський анонсував кадрові зміни серед дипломатів і більші вкладення у виробництво дронів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

В Україні ухвалили низку рішень, зважаючи на відмову Росії від завершення війни.

Як повідомив Володимир Зеленський, будуть нові «міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії». 

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«Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії, або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність», - додав глава держави.

Президент повідомив що направлять більше ресурсів у виробництво дронів усіх типів: від дипстрайків до «конкретного захисту від російських ніг на фронті». 

«Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – зробимо висновки щодо цієї трансформації», - додав Зеленський.

Крім того, отримав непублічні доручення керівник СБУ Василь Малюк. Також буду нові рішення РНБО, повідомив Зеленський. 

  • 20 червня глава держави запровадив санкції проти причетних до виробництва російських дронів.
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