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Росія обмежує доступ молоді до вищої освіти й переорієнтовує на робочі спеціальності

Центр протидії дезінформації зауважив, що існування молоді зводиться до формули "працюй на ВПК або служи".

Росія обмежує доступ молоді до вищої освіти й переорієнтовує на робочі спеціальності
російська молодь
Фото: EPA/UPG

У провідних університетах Росії цього року різко зросла вартість навчання на технічних, фізико-математичних і ІТ-спеціальностях — на 25–60%. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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За інформацією ЦПД, це відбувається у межах стратегії Кремля щодо посилення контролю над вищою освітою. Зокрема, Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє уряду визначати кількість як платних, так і бюджетних місць у вишах. Також обмежуються можливості здобуття освіти через освітні кредити.

Водночас влада РФ спрямовує ресурси на розвиток робочих спеціальностей. Як зазначає Центр, у Москві суттєво зросла кількість бюджетних місць у коледжах — кожному дев’ятикласнику тепер гарантують безкоштовне навчання.

«У Росії замість підтримки вищої освіти відбувається перенаправлення молоді з аудиторій до верстатів і казарм. Кремль свідомо звужує можливості здобуття освіти, його пріоритет — не самореалізація людини, а позбавлення свободи вибору. Існування молоді зводиться до формули "працюй на ВПК або служи"», — заявили в ЦПД.
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