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ЦПД спростовує фейки росіян щодо "затримання" поляків в Україні

Ворог поширює чергову постановку, спрямовану на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі між українцями й поляками.

ЦПД спростовує фейки росіян щодо "затримання" поляків в Україні

Російська пропаганда поширює черговий фейк про "затримання поляків" в Україні нібито за "володіння польськими національними символами".

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Пропаганда РФ поширює відео, в якому стверджується, що СБУ нібито затримала двох громадян Польщі за наявність картки з текстом польського гімну та символікою повстанців, які боролися за незалежність Польщі.

Росіяни стверджують, поляків звинуватили у "порушенні цілісності українських територій" та "поширенні сепаратистських ідей".

Фото: ЦПД

ЦПД зазначає, що чергова постановка ворога, спрямована на дискредитацію України та розпалювання ворожнечі між українцями й поляками. Центр верифікував інформацію в СБУ і встановив, що жодних подібних затримань не відбувалося.

Як зазначається, постановочне відео виконано у кращій якості, ніж попередні фейки. Проте на його фальсифікацію вказують такі ознаки:

  1. логотип СБУ зміщений і скопійований;
  2. у кадрі присутні елементи, нетипові для офіційного відео затримань СБУ;
  3. сцена затримання виглядає зрежисованою, "затриманий" лежить на землі, поруч із ним - троє "спецпризначенців" та оператор.
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