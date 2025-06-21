Ізраїль заявив про нову атаку на іранський ядерний об'єкт в Ісфагані

У ніч 21 червня ВПС Ізраїлю завдали чергову серію ударів по військових цілях в Ірані, серед яких – ядерний об'єкт в Ісфагані.
Про це пише The Times of Israel із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.
Як заявили в Армії оборони Ізраїлю, в ударах було задіяно близько 50 винищувачів ЦАХАЛу, які скинули 150 боєприпасів.
У ЦАХАЛі зазначили, що удари по іранському ядерному об'єкту в Ісфагані, який раніше вже був атакований, мали на меті завдати подальшої шкоди ядерній програмі Тегерана.
"На території об'єкту також був уражений завод з виробництва центрифуг та інші військові об'єкти іранського режиму в районі Ісфагану", — ідеться у заяві Армії оборони Ізраїлю.
Чергові удари завдали "значної шкоди" можливостям Ірану з виробництва центрифуг для збагачення урану. Також під час атаки "нейтралізовано" чотири іранські пускові установки балістичних ракет.
Також ЦАХАЛ завдав ударів по вантажівках, які використовувалися для запуску Іраном безпілотників, а також по об'єктах зберігання балістичних ракет, ППО та радарах.
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