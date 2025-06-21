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Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ще одного іранського командира

ЦАХАЛ ліквідували Амінпура Джудакі.

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ще одного іранського командира
Ізраїльські військові знищили терористів у підземному тунелі
Фото: ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який відповідав за запуски безпілотників.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

"Вчора (20 червня – ред.) ВПС Ізраїлю завдали удару і ліквідували Амінпура Джудакі, командира другої бригади безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР", — ідеться у повідомленні.

В Армії оборони додають, що під керівництвом Джудакі було здійснено сотні атак безпілотників по території Ізраїлю з району Ахваз на південному заході Ірану.

За інформацією ЦАХАЛу, після ліквідації Тахера Фура, командира штабу безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР 13 червня 2025 року, Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях.

  • Учора ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира вогневої групи "Хезболли" Мохаммеда Хадра Аль-Хусейні та високопоставленого терориста організації "Катаїб аль-Муджахедін" Алі Сааді Васфі Аль-Ага.
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