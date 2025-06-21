Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ще одного іранського командира

Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який відповідав за запуски безпілотників.
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
"Вчора (20 червня – ред.) ВПС Ізраїлю завдали удару і ліквідували Амінпура Джудакі, командира другої бригади безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР", — ідеться у повідомленні.
В Армії оборони додають, що під керівництвом Джудакі було здійснено сотні атак безпілотників по території Ізраїлю з району Ахваз на південному заході Ірану.
За інформацією ЦАХАЛу, після ліквідації Тахера Фура, командира штабу безпілотних літальних апаратів ВПС КВІР 13 червня 2025 року, Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях.
- Учора ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира вогневої групи "Хезболли" Мохаммеда Хадра Аль-Хусейні та високопоставленого терориста організації "Катаїб аль-Муджахедін" Алі Сааді Васфі Аль-Ага.