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ЗМІ: Білий дім відхилив кандидата на посаду керівника АНБ та Кіберкомандування США

На цю посаду Пентагон рекомендував Річарда Енгла.

ЗМІ: Білий дім відхилив кандидата на посаду керівника АНБ та Кіберкомандування США
Фото: Britannica

Білий дім нещодавно відхилив кандидатуру, запропоновану Пентагоном на посаду керівника Агентства нацбезпеки та Кіберкомандування США. Міністерство рекомендувало обрати Річарда Енгла.

Як пише Politico, про це повідомили три джерела, знайомі з цим.

У виданні зазначають, що рішення не виконувати рекомендацію міністерства оборони висунути генерал-лейтенанта армії Річарда Енгла на посаду директора Агентства національної безпеки та керівника Кіберкомандування США розширить вакуум лідерства в одному з найпотужніших розвідувальних агентств США.

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За словами одного високопоставленого чиновника розвідки США та двох колишніх високопоставлених чиновників національної безпеки США, Енгл, кадровий військовий спеціальних операцій, мав підтримку міністра оборони Піта Гегсета та директора Національної розвідки Тулсі Габбард. 

Він не має типового досвіду, який є бажаним на цій посаді. Енгл є командувачем Командування сил спеціальних операцій союзників та Командування спеціальних операцій Європи. І, незважаючи на те, що у 2019 році він обіймав посаду заступника командувача операцій Кіберкомандування армії США, він має менше досвіду в кібербезпеці та розвідці, ніж нещодавні керівники АНБ, зокрема попередні керівники Тімоті Хоу та генерал Пол Накасоне.

Незрозуміло, чому Білий дім вирішив не висувати кандидатуру Енгла, і чи взагалі він розмовляв із Трампом. Речник Пентагону скерував запит видання до Білого дому, а той наразі ніяк це не прокоментував.

У квітні цього року Трамп звільнив попереднього керівника АНБ, генерала Тімоті Хо, та його головного заступника без пояснень.Сталося це після зустрічі з правою активісткою Лорою Лумер у Білому домі.

Адміністрація Трампа шукає постійного керівника для агентства, оскільки початок війни між Ізраїлем та Іраном підняв питання прямого військового втручання Америки на Близькому Сході. Трамп заявив у четвер, що він вирішить, чи вступати у війну, протягом наступних двох тижнів.

Голова АНБ "виконує подвійні обов’язки" та також очолює Кіберкомандування США. Посада директора АНБ потребує затвердження Сенатом.

  • На початку квітня генерала Тімоті Хо Трамп звільнив із посади директора Агентства національної безпеки (АНБ) після спілкування із активісткою Лорою Лумер.
  • А перед цим він звільнив трьох членів Ради національної безпеки після того, як це рішення йому підказала та сама Лора Лумер. 
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