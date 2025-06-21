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Єрмак: Росія утретє потрапила до "Списку ганьби" за викрадення та вбивства українських дітей

Росія єдина країна, яка є постійним членом Радбезу ООН та системно вбиває та калічить дітей.

Єрмак: Росія утретє потрапила до "Списку ганьби" за викрадення та вбивства українських дітей
Фото: Facebook/Aris Messinis

Росія утретє поспіль потрапила до "Списку ганьби" — переліку держав, які вбивають та калічать дітей під час збройних конфліктів, відповідно до щорічної доповіді генерального секретаря ООН "Діти та збройний конфлікт".

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Росія єдина країна, яка є постійним членом Радбезу ООН та системно вбиває та калічить дітей, атакує школи й лікарні, викрадає дітей і суттєво обмежує гуманітарний доступ до них на тимчасово окупованих територіях.

"Включення рф до цього списку вчергове фіксує її відповідальність за масштабні злочини проти дітей та створює підґрунтя для посиленого міжнародного тиску, включно із санкційними інструментами, передбаченими в межах цього механізму", — каже Єрмак.

Світ має реагувати. Кожна дитина заслуговує на захист. І жодна держава не може залишитися безкарною за спробу позбавити дітей безпеки, свободи й майбутнього. Грубі порушення прав дітей не повинні залишатись безкарними.

  • За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, від початку повномасштабного вторгнення РФ 622 українські дитини загинули та понад 1924 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
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