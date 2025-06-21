Донеччина від ранку під російськими обстрілами, щонайменше 7 постраждалих

Росіяни від ранку атакували Покровськ, Костянтинівську та Краматорську громади.

Унаслідок російських обстрілів уранці 21 червня постраждали щонайменше 7 цивільних мешканців Донецької області.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти скинули 4 авіабомби на Семенівку Краматорської громади. Унаслідок обстрілу поранено 3 людини, пошкоджень зазнали 28 приватних будинків і 2 автівки.

Також під авіаудар потрапила Білокузьминівка Костянтинівської громади — там 1 людина поранена, пошкоджено 6 будинків. В Іллінівці через ворожий артобстріл поранено людину, пошкоджено будинок.

Ще 2 людини поранені внаслідок удару FPV-дроном по Покровську.