Донеччина від ранку під російськими обстрілами, щонайменше 7 постраждалих

Унаслідок російських обстрілів уранці 21 червня постраждали щонайменше 7 цивільних мешканців Донецької області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти скинули 4 авіабомби на Семенівку Краматорської громади. Унаслідок обстрілу поранено 3 людини, пошкоджень зазнали 28 приватних будинків і 2 автівки.
Також під авіаудар потрапила Білокузьминівка Костянтинівської громади — там 1 людина поранена, пошкоджено 6 будинків. В Іллінівці через ворожий артобстріл поранено людину, пошкоджено будинок.
Ще 2 людини поранені внаслідок удару FPV-дроном по Покровську.
- За минулу добу росіяни понад 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 496 людей, у тому числі 54 дитини.