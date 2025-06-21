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Наєв залишає посаду командира тактичної групи "Вугледар"

Надалі виконання завдань буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил України.

Наєв залишає посаду командира тактичної групи "Вугледар"
Сергій Наєв
Фото: Сергій Наєв

На підставі Розпорядження Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив  про завершення каденції на посаді командира тактичної групи "Вугледар".

Про це Наєв повідомив у Facebook.

"На підставі розпорядження Генерального штабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи "Вугледар". Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил України", — ідеться у повідомленні військового.

Генерал-лейтенант подякував "надійним та самовідданим друзям-благодійникам, які впродовж чотирьох місяців нашої ротації не залишили без уваги жодного проблемного питання, що виникло у приданих бригадах. Завдяки вашій підтримці вдалося оперативно реагувати на виклики та підвищувати боєздатність підрозділів".

За словами Наєва, за період каденції, силами та засобами тактичної групи "Вугледар" були знищені 19608 російських загарбників (з них "200-х" 9692 і "300-х" 9916), 74 танки, 138 ББМ, 316 артилерійських систем, утилізовані 1296 одиниць автомобільної техніки.

"Завдяки злагодженості, фаховості та рішучості наших офіцерів ми утримували фронт на критичних ділянках, руйнували плани ворога й демонстрували ініціативу там, де це здавалося неможливим. Попри чисельну перевагу противника в живій силі та техніці, нам п’ять разів вдавалося покращити тактичне положення, сім разів — заманити ворога в пасту та знищити його техніку. І найголовніше — ми не допустили прориву на Дніпропетровщину", — наголосив Наєв.

Водночас, головним пріоритетом для військового лишається життя та здоров'я солдатів і сержантів.

"Перемагати потрібно не "м'ясними штурмами", а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки", — наголосив Наєв.
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