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За добу з Донеччини евакуювали майже 500 цивільних

Під обстрілами опинилися три райони Донеччини.

За добу з Донеччини евакуювали майже 500 цивільних
Фото: Вадим Філашкін

За минулу добу росіяни понад 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 496 людей, у тому числі 54 дитини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську і Родинському росіяни поранили двох людей. Пошкоджено соціальну інфраструктуру і вантажівку. У Новоторецькому Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Бойківці — 2 будинки, у Торецькому — 3 будинки і крамницю.

У Лимані Краматорського району пошкоджено будинок, в Озерному поранено людину, пошкоджено будинок, гараж і авто. 

У Костянтинівці пошкоджено 14 будинків та інфраструктурний об'єкт, у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки, ще 2 — у Марковому.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 3 будинки.
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