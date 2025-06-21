На рахунку Сили оборони 4 знищені танки, 7 одиниць важкої бронетехніки, 1 багі та мотоцикл.

Сили оборони відбили російський штурм на Костянтинівському напрямку, знищивщи близько 15 одиниць ворожої бронетехніки та 50 загарбників.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Ворожий штурм відбивали бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем “Фенікс” бригади "Помста" Державної прикордонної служби у взаємодії із суміжними підрозділами.

"Ворог кинув у бій близько 15 одиниць важкої бронетехніки — танки, БТРи та БМП. Більшість з них зупинило правильне дистанційне мінування у виконанні наших пілотів, після чого розрахунки FPV-дронів добили техніку", — зауважили військові.

Другою хвилею пішли так звані "байкери", жоден з них не зміг наблизитися до українських позицій.

На рахунку підрозділу “Фенікс” чотири знищені танки, сім одиниць важкої бронетехніки, один багі та один мотоцикл.