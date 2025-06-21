Росіяни вранці атакували КАБами Краматорськ, троє поранених (оновлено)

Російські окупанти уранці 21 червня тричі атакували Краматорськ Донецької області.
За інформацією начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, о 9.40, з використанням 4 ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали ударів по приватному сектору Краматорська. Поранень зазнали 2 жінки 49 та 73 р. н. та чоловік 44 р. н. Всім постраждалим надається медична допомога.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
За даними міськради, о 8:00 росіяни атакували "Ланцетом" по цивільній вантажівці на околицях міста. Обійшлося без постраждалих.
Також о 9:40 зафіксовано 2 влучання у приватному секторі (тип озброєння встановлюється).
Інформація щодо постраждалих не надходила, але є пошкодження житлових будинків, йдеться в повідомленні.
На місці російських ударів працюють всі відповідні служби.
- Упродовж минулої доби росіяни обстріляли 31 населений пункт Донеччини.